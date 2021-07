Mathieu Wener convaincu par le professionnalisme des Remparts

La 31e sélection du dernier repêchage de la Ligue junior majeur du Québec (LHJMQ) n’a pas mis trop de temps avant de s’entendre avec les Remparts de Québec. Mathieu Wener a confirmé qu’il se rapporterait au prochain camp d’entraînement de la formation faisant ainsi une croix sur son éligibilité pour évoluer dans les collèges américains advenant sa présence dans l’équipe.

«J’avais deux bonnes options sur la table parce que j’avais été aussi repêché par les Stars de Lincoln de la USHL, mais j’ai eu des bonnes discussions avec Patrick Roy dans les derniers jours et les Remparts m’ont convaincu. Je suis très content», raconte le natif de Saint-Hubert.

Importance académique

Un élément qui a penché en faveur des Diables rouges a été l’encadrement exceptionnel qu’ils offrent pour les études selon le principal intéressé.

«Je suis quelqu’un qui veut faire des études universitaires et j’aime le fait que l’Université Laval n’est pas loin. Les Remparts m’ont présenté l’horaire type d’une journée pour un joueur et je trouvais qu’il y avait un bel équilibre entre le hockey et les études.»

Le professionnalisme de l’organisation a impressionné le jeune hockeyeur.

«Il y a simplement du sérieux avec cette équipe, il y a une vision très claire des attentes de la formation et Patrick Roy amène beaucoup de dynamisme quand il te parle.»

Un joueur mobile

Mathieu Wener se décrit comme un défenseur capable de jouer dans les deux zones même s’il avoue aimer se porter en offensive. «Je pense que les partisans vont apprécier ma mobilité. Je me déplace avec aisance sur la glace et je pense être une menace offensive. Je considère que je possède une bonne intelligence au jeu ainsi qu’une bonne vision. Je devrai m’adapter rapidement au niveau de la LHJMQ. Je suis quelqu’un qui désire s’améliorer constamment et je devrai amener avec moi cette mentalité tous les jours», termine celui qui se dit être très à l’aise de venir à Québec avec la présence de ses grands-parents à Charlesbourg.