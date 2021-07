Pensionnats autochtones: le NPD réclame un procureur spécial

Le NPD réclame du ministre de la Justice David Lametti qu’il nomme un procureur spécial pour faire enquête sur le système de pensionnats autochtones et amener le dossier devant la Cour pénale internationale.

• À lire aussi: Génocide culturel ou génocide tout court?

• À lire aussi: La reine parle mieux français que sa représentante au Canada

Par le fait même, le parti souhaite faire reconnaitre l’ensemble des actions menées par le Canada et l’Église dans ces institutions comme des gestes constituant un crime contre l’humanité.

En conférence de presse jeudi matin, la députée néodémocrate du Nunavut, Mumilaaq Qaqqaq, a présenté aux médias la photo de l’instructeur religieux Jonas Revoir, qu’elle a accusé d’avoir agressé sexuellement des enfants inuits au Nunavut durant les années 1960. Selon elle, M. Revoir se trouverait aujourd’hui dans une maison de retraite à Strasbourg, en France.

Son cas a servi de fer de lance pour la présentation de la jeune députée, qui était accompagnée de son collègue Charlie Angus, élu depuis bientôt 20 ans dans Timmins, en Ontario.

«Le procureur général, David Lametti, et le gouvernement libéral, ne font rien pour le mettre face à la Justice», a-t-elle accusé, demandant la mise sur pied de cette enquête spéciale le plus rapidement possible.

«M. Lametti, n’osez pas me dire que vous ne pouvez pas le faire. Vous avez l’autorité [nécessaire]. Vous refusez simplement de vous en servir, et cela doit prendre fin aujourd’hui», a-t-elle lancé.

Au-delà des actions commises dans les pensionnats, le NPD souhaite que le procureur indépendant se penche sur l’ensemble des institutions politiques et religieuses qui ont marqué les peuples autochtones du pays, incluant les écoles et les sanatoriums.