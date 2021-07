Ron DeSantis devant Trump en 2024?

Maintenant que Donald Trump est revenu à l’avant-scène de la vie politique en raison des nombreuses nouvelles publications le concernant, des démêlés de son organisation avec la justice et de sa propre fronde contre les géants du web, on suppute déjà sur les probabilités entourant une éventuelle candidature du 45e président en 2024.

En se ruant ainsi sur chaque mouvement ou déclaration de l’ancien président, on néglige les manœuvres de politiciens ou de politiciennes qui se préparent discrètement à lui succéder. Nikky Haley, par exemple, prend régulièrement le pouls des partisans républicains. Comme bien d’autres, elle tente de jouer à l’équilibriste, se montrant solidaire de son ancien patron tout en se distanciant de ses déclarations les plus controversées.

S’il y a déjà un bon moment que je m’intéresse au parcours de l’ancienne gouverneure de la Caroline du Sud, je me tourne régulièrement vers la Floride pour observer la progression très rapide du gouverneur Ron DeSantis. Non seulement obtient-il de bons résultats dans les sondages menés dans son État – ils oscillent entre 53% et 60% –, mais bien des électeurs le placent en tête d’une éventuelle course à la succession de Donald Trump.

L’élection 2024 est encore bien loin, mais que des sondeurs songent déjà à évaluer les appuis républicains et démocrates pour un duel DeSantis-Harris en dit long sur la cote de popularité actuelle de celui qui n’est gouverneur que depuis une victoire, sur le fil du rasoir, face à Andrew Gillum en 2018.

Pour se hisser devant Gillum, DeSantis s’était collé à Donald Trump, récoltant au passage les appuis financiers de ceux qui encourageaient alors le 45e président. Cette proximité avec Donald Trump comportait de nombreux avantages que le gouverneur de la Floride a bien su exploiter. C’est cependant cette relation étroite qui risque de compliquer une éventuelle candidature aux primaires républicaines de 2024.

Tant et aussi longtemps que Donald Trump entretiendra la possibilité d’une revanche, DeSantis devra se préparer en catimini. Les appuis du président sortant sont encore suffisamment importants pour que le gouverneur évite de se mettre partisans et donateurs à dos en défiant ouvertement son «modèle».

Au moins deux facteurs jouent en faveur de DeSantis à court terme. Tout d’abord, il plaît aux stratèges républicains parce qu’il offre une version moins controversée du style Trump. S’il ne mâche pas ses mots, le gouverneur ne s’enflamme pas constamment sur Twitter et sait se montrer bon joueur, comme il vient de le faire avec Joe Biden, dans le contexte de la catastrophe de l’effondrement de l’immeuble à condos de Surfside.

DeSantis bénéficie également d’un contexte favorable pour continuer à cumuler les contributions financières parce qu’il prépare sa campagne de réélection de 2022. Continuer à courtiser les donateurs de Trump n’en paraît que moins louche pour le moment, et on avance qu’il aurait déjà amassé un trésor de guerre de plus de 30 millions pour la seule année 2021.

J’ai déjà écrit ici qu’un candidat mieux préparé, plus expérimenté et moins impulsif que Trump constituerait une plus grande menace pour les démocrates. DeSantis pourrait bien être ce candidat. Les mêmes idées que le président, mais un style et une manière qui pourraient permettre de regagner des électeurs déçus du cirque perpétuel entourant l’administration Trump. Cela dit, il est bien tôt et il faudra attendre pour confirmer le potentiel de DeSantis, mais ne le perdez pas de vue.