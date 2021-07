Sauver le monde une cliente à la fois

Tenir salon. Cette télésérie est d’une qualité exceptionnelle. On n’y trouve que du bonheur. Que des femmes et des hommes créatifs et généreux qui, venus de partout sur la planète, ont choisi de vivre au Québec.

Sophie Fouron, conceptrice et animatrice, nous entraîne au cœur de plusieurs communautés culturelles par le biais des salons de coiffure – ces précieux refuges et merveilleuses machines à jasettes.

L’animatrice nous y présente une brochette fascinante de coiffeuses, coiffeurs, clientes et clients. Des identités multiples s’y entremêlent.

On y découvre des univers nouveaux, taillés aussi sur mesure pour répondre aux besoins capillaires spécifiques de chaque clientèle. Chacun des salons est son propre écosystème.

On rencontre entre autres la coiffeuse Clermathe, d’origine haïtienne ; son salon juché à Saint-Michel est une légende. Il y a aussi Borey, le barbier cambodgien. Abdou, coiffeur d’origine marocaine. Abisara, la coiffeuse experte en boucles.

Se redécouvrir

Parmi ses clientes, de jeunes femmes noires à qui l’on a dit toute leur vie de se « défriser » les cheveux pour être « belles ». Abisara leur redonne le goût de porter fièrement leurs cheveux « nature », frisés, bouclés ou crépus.

Elles retrouvent confiance en leur identité, en leur authenticité et en leur grande beauté. Abisara, comme plusieurs autres coiffeurs de la série, change le monde une cliente ou un client à la fois. C’est très émouvant.

Sophie Fouron, dont le père est haïtien et la mère, québécoise, le vivra aussi. Au salon d’Abisara, elle redécouvre enfin ses propres cheveux magnifiquement bouclés.

De fait, les salons de coiffure sont toujours le reflet de leur clientèle. Ce sont des microcosmes sociaux, culturels et économiques. Il y a ceux où vont des membres de communautés culturelles. Ceux, chics et chers, où vont les professionnels et les « vedettes ». Ceux où vont des gens moins nantis. Etc.

Tous ont cependant une chose en commun : la qualité des rapports humains qu’on y vit est ce qui compte avant tout.

Tenir Salon est diffusé sur TV5 Unis. On peut aussi visionner les 13 épisodes de la série au https://www.tv5unis.ca/tenir-salon/saisons/1.