Une blague d’un juge qui ne passe pas

Un juge de la Cour du Québec qui avait lancé une blague déplacée en plein tribunal à l’endroit d’un accusé confus et « vulnérable » a dû s’expliquer hier devant un comité disciplinaire mené par ses collègues magistrats.

Appelé à témoigner devant le Conseil de la magistrature du Québec, le juge Bruno Leclerc a reconnu qu’il avait agi « stupidement », « de manière tout à fait irréfléchie » en faisant preuve d’un humour douteux lors de l’audition d’une cause criminelle l’année dernière.

Visé par une plainte déposée au Conseil, le juge Leclerc, qui siège à Joliette, pourrait être réprimandé et voir son dossier personnel entaché d’un blâme.

La cause s’est déroulée à la fin juillet 2020, alors que le magistrat entendait un homme qui venait d’être accusé d’une infraction criminelle de faible gravité.

Selon ce que l’on a pu entendre hier lors de l’audition des bandes audio du procès, l’accusé, non représenté par un avocat, semblait perturbé et saisissait mal la nécessité des procédures lancées contre lui.

Face à la situation, le juge Leclerc avait décidé de demander une évaluation psychiatrique à l’Institut Philippe-Pinel de Montréal pour l’accusé, qui s’appelle Kenneth Huron. Mais le ton a monté entre les deux hommes.

Toujours confus, l’accusé a alors demandé au juge Leclerc de s’identifier.

Peine perdue, ce dernier lui a répondu en donnant le nom d’un autre magistrat siégeant à Joliette.

« Vulnérable »

L’avocate qui représente la poursuite dans ce dossier pour le Conseil de la magistrature estime que ce type d’humour est totalement inapproprié dans un cas comme celui-ci.

« Ce que je trouve particulièrement préoccupant [...] c’est le fait qu’on a affaire à un individu vulnérable, qui fait preuve de toute évidence d’une certaine confusion », a souligné Me Lucie Joncas.

L’induire en erreur de cette façon pouvait entraîner des impacts sérieux sur lui.

« On ment à un individu qui va se retrouver avec un psychiatre de [l’Institut] Pinel et on va lui poser des questions sur les intervenants. [Or] le juge a donné un faux nom », a affirmé Me Joncas.

Des excuses

Quant au juge Leclerc, il s’est amplement excusé pendant son témoignage et a promis de ne plus recommencer.

C’est la première fois dans sa carrière de magistrat qu’il est l’objet d’une plainte au sujet de son comportement.

Malgré nos recherches, il a été impossible de savoir si l’accusé est d’origine autochtone ou non. Après son évaluation psychiatrique, il a finalement été jugé apte à subir son procès.

Le comité d’enquête du Conseil de la magistrature rendra bientôt sa décision dans le dossier.