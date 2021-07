Une première virtuelle réussie

La Fondation du CHU de Québec a profité du tirage des deux grands prix de sa loterie philanthropique Heureux gagnants pour dévoiler le résultat financier de cette première présentation entièrement numérique. Ainsi, c’est un montant net de 250 000 $ qui a été amassé et qui sera entièrement consacré au financement de nombreux projets des équipes de soins et de recherche des cinq hôpitaux du CHU de Québec-Université Laval (CHU). Pour revenir à la loterie, le premier grand prix « Bonheur à la maison », d’une valeur de 15 000 $, a été remporté par Kimberlie Deschamps alors que le « Voyage de rêve », un crédit-voyage d’une valeur de 10 000 $, est revenu à Cynthia Côté. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Pierre Moreau, PDG et associé, Restos Plaisirs ; Marie-Ève Cliche, coordonnatrice du développement des marchés de l’administration publique, La Capitale Assurance et services financiers ; Marie-Claude Paré, présidente et cheffe de la direction, Fondation du CHU de Québec et Alexandra Letellier, directrice opérations et marketing, Voyages Laurier Du Vallon.

Une grande fierté

Photo courtoisie

Joseph Pierre Bertrand, artiste visuel de Saint-Ferréol-les-Neiges, a eu le bonheur de peindre devant les caméras et les téléspectateurs du grand spectacle de la fête nationale, le 24 juin dernier. Un événement mémorable qui restera gravé dans sa mémoire à jamais. Sous la thématique « Vivre le Québec Tissé serré », l’œuvre est inspirée du drapeau québécois. La toile se décline en quatre parties distinctes. Quelques noms de famille représentatifs du multiculturalisme québécois ornent l’œuvre, en plus de graffitis libres, qui sont une signature importante dans les œuvres de Joseph Pierre Bertrand, qui espère avoir conquis le cœur des Québécois avec son art.

Juge administratif à la CAI

Photo courtoisie

Administrateur élu au Conseil d’administration du Barreau du Québec depuis le 14 mai dernier, Me Normand Boucher a été nommé juge administratif à la Commission d’accès à l’information (CAI) le 11 juin dernier par l’Assemblée nationale. Me Normand Boucher travaille au bureau de Québec à la section juridictionnelle depuis le 28 juin dernier. Depuis 2015, il occupait le poste de directeur principal des affaires juridiques et de l’accès à l’information à Revenu Québec. Sur la photo, Me Boucher, à gauche, a prêté serment devant le président de l’Assemblée nationale, François Paradis, le 25 juin dernier.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 8 juillet 1996. La compagnie Bombardier dévoile le prototype de sa nouvelle voiturette électrique (photo) fabriquée à ses ateliers de Sherbrooke. Le NEV (Neighbourhood Electric Vehicle) se situe entre la voiturette de golf et l’automobile, a une vitesse de croisière de 40 km/h et une autonomie de 40 kilomètres.

Anniversaires

Photo courtoisie

Keven B Tremblay (photo), directeur de l’Académie et enseignant au club de golf La Tempête...François Beaulé, nouveau chauffeur au Réseau de Transport de la Capitale (RTC) à compter du 16 juillet 2021, 58 ans...Caroline Clément de Gestion C....Christian Côté, expert en évaluation d’entreprises et en juricomptabilité, 59 ans...Marie Gagnon, propriétaire d’Espace Beauté Marie Gagnon...Sylvain Gaudreault, député de Jonquière (PQ), 51 ans...Francine Gauthier, directrice des ressources humaines au Fairmont Le Château Frontenac...Kevin Bacon, acteur américain, 63 ans...Dale Hoganson, défenseur de la LNH avec les Nordiques de L’AMH de 1973 à 1976 et dans la LNH de 1978 à 1982, 72 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 8 juillet 2020 : Alex Pullin (photo), 33 ans, snowboardeur australien, deux fois champion du monde de cross en 2011 et en 2013... 2017 : Charles Albert, 67 ans, cofondateur des magasins de vêtements Pentagone, en 1974... 2015 : Jean-François Plante, 52 ans, secrétaire-trésorier au Tournoi international de hockey pee-wee de Québec et responsable de différents comités depuis plusieurs années... 2015 : Monique Joly, 82 ans, comédienne québécoise... 2014 : Lorenzo Michaud, 90 ans, ancien PDG du Salon international du livre de Québec (SILQ) dans les années 70 et 80... 2014 : Richard Beaulé, 60 ans, frère de François Beaulé... 2012 : Sylvain Trépanier, 47 ans, journaliste au Journal de Québec... 2011 : Betty Ford, 93 ans, première dame des États-Unis (1974-1977) ... 2008 : John Templeton, 95 ans, investisseur légendaire et philanthrope... 1999 : Charles Conrad Jr., 69 ans, astronaute, 3e homme à marcher sur la lune... 1994 : Dick Sargent, 64 ans, un des maris dans la série Ma sorcière bien-aimée... 1994 : Kim Il-Sung, 82 ans, président de la Corée du Nord.