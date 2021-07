PICARD, Yolande Renaud



Au Centre d'hébergement Christ-Roi, le 2 juillet 2021, à l'âge de 87 ans et 11 mois, est décédée madame Yolande Renaud, épouse de monsieur Étienne Picard. Elle était la fille de feu monsieur Ernest Renaud et de feu dame Béatrice Verret. Native de Loretteville et résidente de cette ville. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Yves (feu Diane Beneke, Micheline Ouellet), Lucie (Gilles Vaillancourt) et Alain (Lise Rancourt).La famille vous accueillera aude 11 h 30 à 13 h 30.Elle laisse aussi dans le deuil sa sœur, ses frères, son beau-frère et ses belles-sœurs: Pierrette (Gérard Cantin), Gaston (Murielle Auclair), André (Lucie Mercier) et Roger (Francine Drouin); ses petits-fils et petites-filles adorés: Patrick Beneke (Thalie Moisan), Simon (Cynthia Croteau), Charles, Audrey et Rosalie; de même que ses arrière-petits-enfants: Kate et James. Elle était la sœur et la belle-sœur de feu Raymond (feu Louisette Bureau). Ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Picard: Jeanne (feu Gilles Martin), Paul-Émile (Juliette Lessard), Patrice (feu Brigitte Gravel), André (Lise Gagnon) et Fernando (Christiane Bois). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amie(s). Un remerciement tout particulier à tout le personnel de l'unité 400 du CHLSD Christ-Roi pour les bons soins prodigués et toute l'attention apportée, de même qu'à Marie-Josée Ouellet, pour son écoute et ses soins empathiques. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Partage Chrétien, 5-262, rue Racine, Québec (Québec) G2B 1E6.