GOBEIL, Monique Giguère



Au Centre d'hébergement du Boisé, le 18 janvier 2021, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Monique Giguère, épouse de feu monsieur Jean-Guy Gobeil. Elle était la fille de feu dame Marie-Ange Paquet et feu monsieur Séraphin Giguère. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 14h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jacques (Marie Hanley), Claude, Johanne (Jean Rochon), Michel (Nadine Gendron) et Lyse; ses petits-enfants: Pascal (Stéphanie Martin-Roy), Véronique (Jimmy St-Hilaire), Benoit, Sophie (Philippe Grondin-Beaudet), Laurence (Zachary McNicoll), Xavier, Kevin, Jonathan, Stéphanie et Noémie; ses arrière-petits-enfants: Zara, Émile, Ryan et Andy; sa sœur Yolande (feu Clément Royer, Gilles D'Amours); son neveu Sylvain; sa filleule Nancy; sa cousine Lucille Boulanger; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gobeil, autres cousins, cousines, neveux, nièces, parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre outre son conjoint Jean-Guy; sa petite-fille Mélanie et son frère Jean-Guy. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel soignant du Centre d'hébergement du Boisé pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3, tél. : (418) 527-4294.