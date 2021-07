Bas-Saint-Laurent: près de 39,7 millions $ pour brancher 5300 foyers

Plus de 5 300 foyers du Bas-Saint-Laurent devraient être branchés à Internet haute vitesse d’ici septembre 2022 grâce à un montant de 34 millions $ accordé à Vidéotron dans le cadre de l’Opération haute vitesse Canada-Québec.

Des municipalités des MRC de Rivière-du-Loup, du Témiscouata, des Basques et du Kamouraska vont bénéficier d’un investissement total de près de 40 millions $.

Une initiative qui était attendue avec impatience alors que le réseau Internet est déficient, voire même inexistant, dans plusieurs secteurs du territoire.

«Nous le savons. Nous ne pouvons vivre dorénavant sans Internet, et particulièrement Internet haute vitesse», a lancé le chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, lors du point de presse de vendredi à Rivière-du-Loup.

Capture d'écran TVA Nouvelles

«Ça représente d’arriver en 2021 avec des technologies qui vont nous permettre d’avoir accès à des marchés plus grands, à des communications meilleures et à une solidité dans l’ensemble du développement et du tissu social du comté», a ajouté le député caquiste de Rivière-du-Loup–Témiscouata, Denis Tardif.

Capture d'écran TVA Nouvelles

Rappelons que l’Opération haute vitesse est une initiative conjointe de Québec et Ottawa pour assurer le branchement de 148 000 foyers qui n’ont toujours pas accès à l’Internet haute vitesse.

Vidéotron sera pour sa part responsable d’assurer la connectivité de 37 000 foyers québécois.