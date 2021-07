Burger d’agneau et fromage de chèvre

Avec la saison estivale qui bat son plein et les magnifiques odeurs de BBQ dans le quartier, cette recette attirera les voisins autour du vôtre c’est garanti. L’agneau est une viande savoureuse, riche et plaisante à découvrir. Nous avions donc le gout de la mettre à l’honneur dans ce superbe hamburger. Cette recette différente utilise plusieurs ingrédients comme le pain berbère, le tzatziki et le confit d’oignons que l’on retrouve rarement dans ce type de plat.

*Attention car la viande d’agneau à tendance à flamber facilement sur la flamme dû à son gras.

