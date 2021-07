Cinq Québécois avec les Lions de Trois-Rivières

Les Lions de Trois-Rivières, club-école du Canadien de Montréal dans la Premier AA Hockey League (ECHL), ont annoncé vendredi l’identité des cinq premiers joueurs à rejoindre la nouvelle équipe d’expansion.

• À lire aussi: Portes ouvertes au nouveau Colisée de Trois-Rivières

• À lire aussi: ECHL: Éric Bélanger devient l'entraîneur des Lions de Trois-Rivières

Les cinq athlètes ont en commun d’être des Québécois et d’avoir fait leurs classes dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Un nom en particulier ressort du lot, celui d’Olivier Archambault, un ancien choix de quatrième tour du Tricolore en 2011. L’attaquant de 28 ans n’avait joué que 10 matchs avec les Bulldogs de Hamilton, dans la Ligue américaine de hockey (LAH), avant de quitter l’organisation montréalaise.

Depuis, il a roulé sa bosse dans la LAH et la ECHL, connaissant d’ailleurs sa meilleure saison en carrière en 2019-2020 avec les Americans d’Allen, avec 54 points en 47 rencontres.

Le défenseur Guillaume Beaudoin et l’attaquant Alexis D’Aoust connaissent déjà bien le marché trifluvien, et regagneront l’Amérique du Nord après un exil d’un an en Europe.

Beaudoin, un ancien des Patriotes de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), a passé la dernière campagne en France. L’arrière de 25 ans est également un ancien capitaine de l’Armada de Blainville-Boisbriand.

D’Aoust, quant à lui, est natif de la ville mauricienne et a passé la dernière année en Slovaquie. En 2015-2016, l’ailier droit avait mené les Cataractes de Shawinigan en finale de la Coupe du Président avec des coéquipiers comme Anthony Beauvillier et Samuel Girard.

Finalement, les défenseurs Mathieu Gagnon et Mathieu Brodeur s’ajoutent au groupe des Lions, eux qui sont des habitués de l’ECHL. Brodeur, un colosse de 6 pi et 6 po, a d’ailleurs remporté la coupe Kelly avec les Komets de Fort Wayne la saison dernière.

Les Lions effectueront leurs débuts dans un peu plus de trois mois, dans leur nouveau Colisée de Trois-Rivières.