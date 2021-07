Comment aider ma fille?

Ma fille de 16 ans avec qui j’ai une relation très étroite m’a fait une grosse confidence la semaine passée et je ne sais pas quoi faire avec ça. Elle m’a prise à part un soir que son père regardait un match de hockey avec notre fils pour me dire qu’elle pensait être amoureuse d’une de ses copines de classe et que ça la rendait très mal à l’aise. Elle n’avait bien sûr jamais osé le lui dire et ne comptait pas le faire dans un avenir rapproché pour ne pas subir de rejet. Comme moi, elle sait très bien que si son père apprend ça, ça va être la guerre avec lui.

J’ai fait de mon mieux pour la calmer et lui faire comprendre que c’est peut-être juste un état passager comme il en arrive à bien des adolescentes et des adolescents qui se cherchent, et qu’à plus ou moins long terme, cette idée risque de lui passer. Mais depuis notre conversation, l’idée m’obsède. Même si j’ai promis de ne rien dire à personne, je ne peux pas m’empêcher de voir les obstacles qu’elle aura à franchir si jamais cela n’est pas qu’une passade.

Une maman qui craint pour l’avenir de sa fille

Pourquoi craindre quelque chose qui n’existe pas encore ? L’important c’est que votre fille se soit ouverte à vous et que vous soyez présente et vigilante pour l’accompagner dans toutes les étapes de son évolution. Le printemps dernier sur la chaîne Moi et cie, on a diffusé une série appelée Coming out pilotée par la comédienne Debby Lynch-White où des jeunes filles racontent leur expérience. Vous auriez intérêt à vous en inspirer pour aider votre fille à mieux cheminer vers sa vérité.