Coupe Stanley diffusée au Centre Vidéotron: 36 000$ remis pour les jeunes

Québecor Sports et divertissement a remis vendredi un montant de 36 000$ à trois organismes impliqués dans la cause des jeunes.

Grâce à l’argent amassé lors de la diffusion de la finale de la Coupe Stanley au Centre Vidéotron, Le Pignon Bleu, la Fondation des Canadiens pour l’enfance ainsi que le Fonds d’étude des Remparts de Québec ont chacun reçu un chèque de 12 000$ pour la poursuite de leurs activités.

Photo Agence QMI, Guy Martel

«En plus de combler des milliers de partisans du hockey, ces événements nous auront permis d’amasser un montant significatif que nous sommes fiers de remettre aujourd’hui à des organismes qui font une différence auprès des jeunes», a tenu à souligner le chef de l’exploitation de Québecor Sports et divertissement, Martin Tremblay.

Le Pignon Bleu est un organisme qui a à cœur la sécurité alimentaire des familles de Québec, qui soutient le développement des enfants et qui contribue à la formation et à la réinsertion au travail des gens sans emploi. Pour sa part, la Fondation des Canadiens encourage les jeunes de 4 à 17 ans à maintenir un mode de vie sain et actif. Le Fonds d’étude des Remparts de Québec offre aux joueurs le soutien nécessaire pour leur réussite scolaire lors de leur passage chez les Remparts.