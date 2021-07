Des étudiants créent un jeu en ligne contre les fausses nouvelles

Une équipe d’étudiants de l’UQAM a créé un jeu virtuel afin de s’attaquer aux fausses nouvelles et à la désinformation qui déferlent dans les réseaux sociaux depuis le début de la pandémie.

« Nous avons voulu aborder le sujet de la bonne information scientifique de façon ludique et instructive. Et ça marche, on compte déjà une centaine d’équipes inscrites », explique l’instigateur du projet Vérité ou Pandémie ?, Vincent Gosselin Boucher, qui dépose sous peu son doctorat en médecine comportementale.

En groupe ou en solo

Les joueurs peuvent s’inscrire en solitaire ou en groupe et sont appelés à relever les différents niveaux de difficulté qui sont autant de thèmes sur le sujet.

Par exemple, l’histoire des pandémies, les comportements de santé, le travail et le bien-être, ainsi que la vaccination.

Les joueurs doivent accumuler le plus de points possible en répondant correctement aux questions qui leur sont posées.

Avec la co-instigatrice du projet, Brigitte Voisard, et quatre collègues de l’Université du Québec à Montréal, le doctorant a engagé des experts du design de jeu et de l’infographie afin de créer un jeu sur le web capable d’attirer l’attention des 18-30 ans.

Chaque niveau correspond à des questions auxquelles le joueur doit répondre pour avancer et il s’accompagne de documents vidéo et audio exclusifs. Les joueurs peuvent obtenir des jokers qui leur permettront de gagner des points supplémentaires.

Le jeu fait appel à la collaboration et à la compétition. Les noms des membres de l’équipe qui accumulera le plus de points figureront sur un tableau d’honneur à la fin de chaque mois.

Balados en prime

Des spécialistes ont été invités à participer au projet. L’historien Laurent Turcot commente l’histoire des pandémies ; le professeur à l’École de gestion de l’UQAM Frédérick Philippe parle de désinformation et de conspirations ; le psychologue Jaques Forest aborde le travail et le bien-être ; la doctorante en sexologie Éliane Dussault traite de l’enjeu des relations intimes et de la santé mentale. Ces balados sont présentés en marge du jeu.

« Nous visons tout le monde. Mais je crois que les personnes qui adhèrent aux thèses complotistes ne viendront pas nécessairement s’inscrire. Celles qui sont ambivalentes forment une clientèle cible », mentionne M. Gosselin Boucher.

L’initiative a été retenue par le Fonds de recherche en santé du Québec qui a versé une subvention de 10 000 $.

► Il est possible de jouer à Vérité ou Pandémie ? au veriteoupandemie.com