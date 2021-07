Dopage: Jean Pascal déchu de son titre régulier de la WBA et suspendu six mois

La World Boxing Association (WBA) a dépouillé le boxeur Jean Pascal de son titre régulier des poids mi-lourds, vendredi, en plus de le suspendre pour six mois en raison de ses tests positifs à des produits dopants.

• À lire aussi - Jean Pascal bel et bien dopé selon les tests

• À lire aussi - Test positif à deux stéroïdes de Jean Pascal: «C’est très désolant»

Conséquemment, la ceinture est désormais vacante et Pascal pourrai subir durant l’année des tests aléatoires, à ses frais, tel que stipulé par la fédération.

Le Québécois devait affronter le Suédois Badou Jack le 6 juin, mais les résultats d’examens de la VADA (la Voluntary Anti-Doping Association) ont confirmé la présence de substances interdites dans son organisme, ce qui a mené à l’annulation du choc. Le 14 mai, lors de tests menés par le programme de la WBA, Pascal a été déclaré positif à l'épitrenbolone, à la drostanolone et au métabolite de la drostabolone. Le boxeur et son équipe ont été informés de la situation et ont eu la possibilité d'ouvrir le test «B», tel qu'établi sur les règles de la WBA. Comme indiqué dans la règle C.45 de la WBA, aucun boxeur qui a été testé positif pour une substance interdite ne peut être classé, conserver un titre ou participer à un combat sanctionné par la WBA dans les six mois suivant le test.