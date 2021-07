États-Unis: les élèves et enseignants vaccinés n’ont plus besoin de masque dans les classes

Washington | Les élèves et enseignants vaccinés contre la COVID-19 n’auront plus besoin de porter de masque dans les classes américaines à la rentrée, selon les nouvelles recommandations des autorités sanitaires du pays, mises à jour vendredi.

Ces nouvelles recommandations pour les écoles et lycées sont ainsi alignées sur celles concernant les adultes. Les Centres de lutte et de prévention des maladies (CDC) avaient annoncé dès mai que les Américains vaccinés pouvaient tomber le masque, mais les conseils sanitaires à l’adresse des écoles n’avaient pas immédiatement été modifiés en conséquence.

«À l’intérieur, l’usage du masque est recommandé pour les personnes n’étant pas entièrement vaccinées», selon les nouvelles recommandations. «Cela inclut les élèves, les enseignants et le personnel», écrivent les CDC, principale agence fédérale de santé publique du pays.

Les établissements restent toutefois libres de suivre ou non ces consignes.

«Selon les besoins des habitants, les responsables scolaires peuvent décider de rendre le port du masque requis de façon universelle (c’est-à-dire requis indépendamment du statut de vaccination)», précisent les CDC. Ces raisons peuvent inclure un fort taux de transmission du virus localement, ou même «des difficultés à faire respecter des consignes sur les masques qui ne sont pas universelles».

Les autorités sanitaires soulignent que la réouverture des écoles pour une instruction «en personne» est «une priorité».

Elles mettent pour cela l’accent sur le besoin de vacciner le plus largement possible, «l’une des stratégies les plus importantes pour aider les écoles à reprendre en toute sécurité leurs activités.» (modifié)