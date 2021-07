Hugh Jackman pensait que Whitney Houston chantait pour lui

Hugh Jackman était convaincu que Whitney Houston chantait son nom pendant sa version iconique de 1992 du tube I Will Always Love You.

La vedette de Greatest Showman a expliqué dans une vidéo Instagram, postée le 8 juillet, qu'adolescent, il croyait vraiment que Whitney Houston chantait son nom au lieu de «you» à la fin de la chanson.

En entonnant le célèbre refrain de la chanson, Hugh Jackman a déclaré :

«Écoutez les toutes dernières paroles de I Will Always Love You de Whitney Houston. Elle dit en fait «Hugh», je le jure. La toute dernière, c'est Hugh.» Il poursuit : «J’en étais convaincu quand j'avais 15 ans. Je t'aime aussi.»

Getty Images

Hugh Jackman a ensuite plaisanté en disant qu'il gardait encore un peu d'espoir que la légende de la musique lui jouait la sérénade dans sa chanson d'amour. «J'ai dit à mon jeune moi que Whitney Houston chantait pour moi. Je pourrais encore le croire», a posté la vedette de Logan en légende de la vidéo.

Whitney Houston est décédée en février 2012, à l'âge de 48 ans, après s'être accidentellement noyée dans sa baignoire avant la cérémonie des Grammy Awards. Sa consommation de cocaïne et une faiblesse cardiaque ont été considérées comme liées à son décès.