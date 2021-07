Investissement de 4 M$: Lévis revitalise sa rue Saint-Joseph

La Ville de Lévis lance un vaste chantier de revitalisation de sa rue Saint-Joseph, dans lequel elle investit 4 millions de dollars.

Le maire Gilles Lehouillier en a fait l’annonce hier, dans un bâtiment phare de l’artère, l’ancien couvent Jésus-Marie-de-Lauzon, qui abrite l’école de musique Jésus-Marie.

La rue Saint-Joseph est une artère fondatrice de Lauzon et de Lévis, et de nombreux bâtiments patrimoniaux y sont implantés.

«La rue Saint-Joseph est une des rues les plus impressionnantes du milieu ouvrier des 19e et 20e siècles», a lancé le maire.

La Ville injecte 1,6 million de dollars pour l’achat de six propriétés qui seront requalifiées dans le cadre de la nouvelle stratégie de développement du logement social et abordable. Les six bâtiments sont situés dans le même secteur, pour donner un effet intéressant, a fait savoir le maire.

En parallèle, 2,4 millions de dollars seront investis dans un programme de rénovation résidentielle. Celui-ci s'appliquera entre les rues Fraser et Caron. Les propriétaires pourraient obtenir des sommes allant jusqu'à 60 000$ pour la rénovation de l'enveloppe extérieure de leur bâtiment, a expliqué M. Lehouillier. Cet investissement est séparé à parts égales entre la Ville et l’Office municipal d’habitation.

Il s’agit de la première phase du projet de revitalisation.

