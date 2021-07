Joël Bouchard quitte le Rocket de Laval

L'entraîneur-chef du Rocket de Laval Joël Bouchard a accepté un poste identique avec le club-école des Ducks d'Anaheim, les Gulls de San Diego, a annoncé l'organisation californienne vendredi.

L’ancien défenseur de la Ligue nationale a donc quitté l’organisation du Canadien de Montréal après avoir mené le Rocket vers le titre de la section Canadienne de la Ligue américaine au cours de la dernière campagne.

Laval a présenté une fiche de 23-9-4 et la deuxième meilleure moyenne de points (,694) du circuit.

Bouchard a dirigé Laval pendant trois ans, maintenant un dossier de 83-67-24. À San Diego, il remplacera Kevin Dineen.

«Nous voulons remercier Kevin Dineen pour tout ce qu'il a apporté au cours des deux dernières saisons. Il a joué un rôle clé dans le maintien d'un environnement gagnant à San Diego, y compris une saison difficile pendant la pandémie», a déclaré le vice-président exécutif et directeur général de Ducks, Bob Murray.

«Recruter Joël Bouchard comme entraîneur-chef (...) était une opportunité que nous ne pouvions pas laisser passer. Joël a une solide expérience dans l'entraînement et le développement de joueurs aux niveaux professionnel, junior et international. C'est l'objectif principal pour nous, et Joël cadre parfaitement.»

Précédemment, Bouchard a agi comme DG de l’Armada de Blainville-Boisbriand, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, de 2011 à 2018; à partir de 2014, il a aussi assumé les fonctions de pilote.

Il a guidé le club vers des participations à la finale du circuit Courteau aux printemps 2017 et 2018. Également, le Montréalais a travaillé comme DG de l’équipe canadienne de hockey junior pendant deux ans, aidant celle-ci à remporter la médaille d’or en 2018 ainsi que l’argent l’année précédente.