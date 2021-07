Du 26 juin au 11 octobre prochain, EXMURO arts publics et la Ville de Québec présentent les PASSAGES INSOLITES, un parcours d’art public hors du commun. L’événement propage l’insolite à toutes les échelles de l’expérience urbaine et transforme notre regard sur la ville. Depuis le Petit-Champlain, jusqu’à Saint-Sauveur, en passant par la Place-Royale, le Vieux-Port et Saint-Roch, partez à conquête de la ville en découvrant plus de 20 œuvres surprenantes et inédites, réalisées par des artistes d'ici et d’ailleurs. Prenez garde! Lors de votre déambulation, vous pourriez tomber par hasard sur des performances spontanées et furtives en danse, cirque, théâtre, musique et arts multis, une expérience à la frontière entre le réel et l’imaginaire! Sur votre chemin, ne manquez pas une visite insolite et décalée du fameux Musée du Bad Art de Boston qui célèbre l’art « trop mauvais pour être ignoré ». D’installations éphémères en rencontres incongrues, l’art prend ville et peut surgir à chaque coin de rue! Pour plus d’information, rendez-vous au point d’accueil du parcours situé à l’Espace 400e ou consultez le passagesinsolites.com

Photo Stéphane Bourgeois

Photo Stéphane Bourgeois