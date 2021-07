Le mystère des yeux ensanglantés de Petry enfin résolu

Le défenseur des Canadiens de Montréal, Jeff Petry, dont les yeux ensanglantés ont fait beaucoup réagir pendant les séries de la Coupe Stanley, a finalement expliqué vendredi ce qui a provoqué cette condition médicale particulière.

Petry a essentiellement perdu connaissance lorsque les soigneurs ont voulu replacer son doigt. Il s’est cogné, provoquant une hémorragie sous-conjonctivale, et donc une rougeur spectaculaire aux yeux.

«J'ai juste brisé mon petit doigt. Il est entré dans le trou, et s'est tourné. Les yeux, c'est lorsqu'ils m'ont replacé les doigts, je me suis essentiellement évanoui et ça a fait exploser les vaisseaux sanguins», a détaillé le défenseur.

Petry s’était blessé à un doigt de la main droite lorsqu’il a accroché un trou dans la baie vitrée servant aux photographes de presse.

Petry s’était présenté les yeux gorgés de sang à l’échauffement précédant le deuxième match de la série opposant son équipe aux Golden Knights de Vegas.

Plusieurs se sont demandés si le no 26 souffrait d’une réaction allergique ou si ses yeux étaient en mauvais état.