Le SPVQ recherche un homme de 35 ans porté disparu à Québec

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) fait appel à la population pour l’aider à trouver rapidement un homme de 35 ans porté disparu et dont on craint pour la santé et la sécurité.

«Nos informations nous laissent croire que la vie, la santé et la sécurité de M. Levesque-Verreault sont en danger s’il n’est pas localisé rapidement, puisqu’il doit prendre des médicaments», souligne le SPVQ.

Jessy Levesque-Verreault de Québec a été aperçu pour la dernière fois jeudi vers 20 heures sur le boulevard des Chutes dans le secteur de Beauport. Le trentenaire qui mesure 6,0 pieds (1,83 m) et pèse 170 lb (77 kg) se déplacerait à vélo.

Il mesure 6,0 pieds (1,83 m) et pèse 170 lb (77 kg), a les cheveux bruns, les yeux pers et un tatouage ur le mollet arrière droit. Aux dernières nouvelles il portait des souliers noir et brun, un bermuda noir, un T-shirt blanc avec du rouge et du noir, et une casquette.

Par ailleurs, les recherches se poursuivent pour localiser un autre homme qui manque à l’appel depuis hier à Québec : Abel Roux, 40 ans, a été vu pour la dernière fois hier matin dans le secteur de Charlesbourg.