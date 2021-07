Les Galons de l’APCHQ de retour

L’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) – région de Québec annonce que le projet de reconnaissance Les Galons de l’APCHQ sera de retour pour une deuxième édition. Ayant pour objectif de mettre en valeur les réalisations entrepreneuriales humaines, innovantes et environnementales des entreprises en habitation et construction de la grande région de Québec, le projet permet aux entreprises gagnantes, membres de l’Association, d’être mises en valeur dans le cadre d’une campagne multimédia.

Dans un contexte de marché exceptionnel, les défis sont nombreux pour les entrepreneurs, et garder le cap sur les valeurs de l’entreprise est d’autant plus méritoire. « Être entrepreneur, c’est être à la recherche de solutions et savoir relever constamment de nouveaux défis, en oubliant trop souvent de se dire « Bravo! », affirme avec pertinence Mme Karine St-Pierre, dont l’entreprise Construction St-Pierre Roseberry a remporté un Galon en 2020.

Cette année, plus de 3100 entreprises en construction et rénovation de la grande région de Québec, membres de l’Association, pourront donc soumettre leur candidature dans l’une des 8 catégories suivantes :

Engagement communautaire Relève en entreprise Inclusion et diversité en construction Créativité en construction Patrimoine bâti Excellence en SST Vision durable Efficacité énergétique

Toutes les candidatures seront évaluées par un jury averti qui déterminera les récipiendaires. Le public pourra, lui aussi, accorder sa faveur à une ou plusieurs entreprises, par le biais d’un vote Coup de cœur lors d’Expo habitat 2022. Les entreprises intéressées peuvent accéder à tous les détails sur la page inscriptions.galonsapchq.com.