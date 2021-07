LOGISCO relève le défi

C’est avec enthousiasme que Michel Parent, président de LOGISCO, un important groupe immobilier de la région de Québec, a accepté cette année la coprésidence d’honneur du Défi têtes rasées de Leucan pour la grande région de Québec.

« Je suis un entrepreneur, mais avant tout, je suis un papa et un grand-papa. J’ai la chance d’avoir des enfants et des petits-enfants en santé. Lorsque je vois des enfants se battre contre le cancer, je me sens interpelé à les aider à livrer ce combat. » souligne M. Parent qui s’était donné comme défi de récolter 100 000 $ pour la cause. L’objectif a été largement dépassé avec un total de 144 830 $ amassés!

Photo courtoisie

Plusieurs employés de LOGISCO se sont également mobilisés pour soutenir la cause et participer au défi. Un total de 20 000 $ a ainsi été amassé par les employés participants, montant que LOGISCO s’est engagé à doubler. C’est donc près de 185 000 $ qui seront remis à Leucan par LOGISCO et ses collaborateurs.

Photo courtoisie

Le défi têtes rasées a eu lieu le mardi 29 juin dernier au Centre Vidéotron. Les 20 leaders inspirants du défi de cette année, les coprésidents d’honneur et cinq employés de LOGISCO ont fait raser leur tête au profit de Leucan.