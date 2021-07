L’œuvre « Devenir » de Steve Barakatt : Une inspiration pour la création d’un hymne national du Québec

Monsieur le premier ministre du Québec François Legault,

Mon ami Gaston Déry, nouveau récipiendaire de l’Ordre national du Québec m’a récemment fait entendre le nouvel hymne de l’Ordre national du Québec ( (16) Devenir - L'Hymne officiel de l'Ordre national du Québec - YouTube ) composé par l’artiste de réputation internationale Steve Barakatt, également honoré de la même distinction.

J’ai été bouleversé non seulement par la mélodie, mais aussi par la vidéo qui l’accompagne illustrant à merveille l’âme du peuple québécois.

Par la suite, j’ai pu entendre l’entrevue du brillant compositeur ( https://youtu.be/dYKpcelniQs ) qui témoigne des valeurs qui ont inspiré son œuvre. Les mots me manquent pour vous dire jusqu’à quel point j’ai été conquis!

Réflexions

Je profite donc de l’occasion pour partager avec vous mes réflexions quant au potentiel de cette œuvre pour mieux faire connaître non seulement les membres de l’Ordre national du Québec, mais aussi la partager avec l’ensemble des citoyens québécois.

D’entrée de jeu, je ne vous cache pas que cet hymne intitulé « Devenir » a le potentiel c’est le cas de la dire « de devenir » l’hymne national du Québec. La musique est à la fois inspirante et rassembleuse, mais surtout elle reflète l’énergie de notre jeune nation, ses valeurs d’égalité, sa démocratie, ses institutions, l’immensité de son fleuve et de son territoire, tout autant que son potentiel humain.

Vous le savez mieux que quiconque, que la raison d’être de l’Ordre national du Québec est de reconnaître ceux et celles qui par leurs talents et leurs initiatives font rayonner le Québec. Nous avons besoin de modèles et de références pour tracer les voies de l’avenir de notre nation. Pourquoi ne pas enregistrer des vidéos éducatifs témoignant du parcours des récipiendaires de l’Ordre où ceux-ci pourraient encourager les jeunes, les professionnels ou les simples citoyens à se dépasser, à relever les défis de l’avenir et à nous adapter aux incontournables changements, surtout après les périodes de confinements reliés à la pandémie.

Modèle inspirant et innovant

Monsieur le premier ministre, je vous remercie à l’avance de l’attention que vous porterez à mes réflexions, en espérant semer une graine qui germera au fil du temps et qui fera de notre nation, un modèle inspirant et innovant tant sur le plan environnemental, qu’économique, que solidaire sur le plan social et créatif au niveau culturel.

Jean Baillargeon

Expert-conseil en communication stratégique

Québec