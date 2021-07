Photos courtoisie

La 14e Marche pour l’Alzheimer IG Gestion de patrimoine, au profit de la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, tenue virtuellement les 29 et 30 mai derniers à Saint-Georges-de-Beauce, a permis de presque doubler l’objectif fixé qui était de 25 000 $, avec un montant de 49 177 $, et ce grâce à la grande générosité de donateurs et de la présidente d’honneur de la Marche 2021, Peggy Duquet, présidente-directrice générale de Métal Duquet, à Saint-Côme-Linière. La Société Alzheimer Chaudière-Appalaches offre des services sur tout ce territoire qui compte plus de 11 000 personnes atteintes d’Alzheimer, dont plus de 800, sur le seul territoire de la MRC Beauce-Sartigan. Sur la photo, Peggy Duquet et les sœurs Audrey et Christina Lachance qui ont couru 10 km pour la cause.

Mission accomplie

Photo courtoisie

L’École de musique Jésus-Marie (EMJM) a légèrement dépassé son objectif de 20 000 $ avec sa campagne de financement annuelle. Au total, c’est officiellement 21 000 $ qui ont été amassés avec la toute première campagne de sociofinancement de l’école. L’argent amassé permettra à l’École de musique Jésus-Marie d’acheter de nouveaux instruments et d’offrir un soutien financier adéquat aux élèves pour qui les ressources financières sont restreintes, particulièrement cette année, mais aussi d’aménager des studios d’enseignement et d’enregistrement adaptés pour l’enseignement de la musique à distance. Fondée en 1975, l’École de musique Jésus-Marie est la plus ancienne école musicale de Lévis. Sur la photo, Caroline Guay, directrice générale, et Alexandre Gauvin, président du conseil d’administration de l’École de musique Jésus-Marie.

Fondation Sourdine au golf

Photo courtoisie

La 14e Classique de golf de la Fondation Sourdine, au profit des enfants qui fréquentent l’École oraliste de Québec pour enfants malentendants ou sourds, se tiendra le jeudi 9 septembre au club de golf Le Grand Portneuf. Nicholas P. Pedneault (photo), président et chef de la direction de Congebec, également présentateur du tournoi, en partenariat avec Garco et Lobe, a accepté pour la 3e année consécutive la présidence d’honneur. Pour le moment, les départs sont prévus dès 9 h, consécutivement aux 8 minutes, sur deux parcours de 9 trous. Advenant l’assouplissement des règles sanitaires et un déconfinement plus important, le tournoi pourrait se tenir en formule en départs simultanés (shot gun). Inscriptions au https://sourdine.qc.ca ou au 418-263-5189 poste 236.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 9 juillet 2011. D’une générosité exemplaire et dans une forme resplendissante, Elton John comble les attentes des dizaines de milliers de festivaliers réunis sur les plaines d’Abraham en leur offrant un spectacle de grande qualité, à la hauteur de l’artiste d’exception qu’il est.

Anniversaires

Photo courtoisie

Pierre (Le Vez) Vézina (photo), animateur et commentateur sportif au FM 93...André Lambert (Fils de Pub!) publicité et communications...Jean-François Baril, animateur télé, 45 ans...Marie-France Bazzo, ex-animatrice de Bazzo.tv à Télé-Québec, 60 ans...Tom Hanks, acteur américain, 65 ans...Margie Gillis, danseuse de ballet et chorégraphe canadienne, 68 ans...O.J. Simpson, Joueur de football de la NFL (1969-79), 74 ans...Alban D’Amours, président du Mouvement Desjardins (2000-08), 81 ans...

Disparus

Photo courtoisie

Le 9 juillet 2016 : Geneviève Castrée (photo) 34 ans, bédéiste et artiste multidisciplinaire québécoise...2019 : Ross Perot, 89 ans, milliardaire américain connu pour s'être présenté en candidat indépendant à l'élection présidentielle américaine de 1992... 2017 : Alain Gagnon, 74 ans, écrivain québécois né au Lac-St-Jean... 2015 : Christian Audigier 57 ans, créateur de mode et homme d’affaires français (Ed Hardy) ... 2014 : Eileen Ford, 92 ans, créatrice de l'agence Ford Model Management... 2013 : Gaétan Soucy, 54 ans, écrivain québécois... 2012 : Jean Robillard, 58 ans, président et chef de la direction de la société Raymond Chabot Grant Thornton... 2010 : Denis Giguère, maire de Loretteville pendant 18 ans... 2004 : Jean Lefebvre, 84 ans, acteur français... 1994 : Bill Mosienko, 73 ans, joueur de hockey (LNH 1941 à 1955) ... 1991 : Philippe Laheurte, 34 ans, ex-champion canadien de demi-fond.