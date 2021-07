Objectif 2022: se classer en séries

Tout le monde s’est tapé le papier romantique sur l’incroyable épopée du Canadien en séries éliminatoires. Moi le premier dimanche dernier. Gagne ou perd. Votre équipe mérite un grand coup de chapeau. Elle a redonné le goût de célébrer aux Québécois assommés et engourdis par les confinements gouvernementaux.

Mais la vie avance. Inexorable. Et la question ce matin, c’est de savoir si le CH va même se classer dans les prochaines séries éliminatoires en avril 2022.

Parce que même si ça fait de la peine de se le faire rappeler, le Canadien a participé aux séries au cours des deux dernières saisons grâce à la COVID-19. Même cette année, le Canadien a terminé 18e au classement général. Pas de COVID, pas de séries.

Heureusement, après le quatrième match abominable contre les Maple Leafs de Toronto, il s’est produit un miracle. Et le Canadien a comme été touché par la grâce divine. Comme une équipe possédée. Follement admirable.

Mais l’an prochain ? Dans la même division que le Lightning de Tampa Bay, les Maple Leafs de Toronto, les Panthers de la Floride et les Bruins de Boston ? Dans une conférence où le CH va devoir devancer les Hurricanes de la Caroline, les Penguins de Pittsburgh, les Islanders de New York et les Capitals de Washington ? Pouvez-vous gager vos économies que le CH va se faufiler en séries ?

Marc Bergevin avait raison pour cette année. Il aura raison pour la prochaine saison. L’objectif, le vrai objectif, c’est de participer aux séries. Après, tout devient possible.

DES DÉCISIONS PÉNIBLES

Il y a cependant de nombreuses inconnues. Quel vétéran sera sacrifié par Bergevin lors du repêchage d’expansion pour garnir l’équipe de Seattle ? Sans doute Jake Allen. Mais Bergevin prendra-t-il le risque de garder Shea Weber et ses 36 ans ?

En séries, Weber jouit d’une carte VIP des arbitres de la Ligue nationale. En saison régulière, sa façon de manier la hache et d’arracher des têtes lors de ses charges contre la bande lui aurait valu des pénalités à chaque présence sur la patinoire. En saison, la lenteur de Weber est maintenant un handicap majeur. Bergevin va-t-il vouloir absolument garder son leadership dans le vestiaire ?

Eric Staal va partir. Mais Corey Perry a amplement mérité un contrat pour la prochaine saison. Les jeunes ont besoin d’un vétéran de son acabit.

Et Phillip Danault ? Que le solide Québécois doive même aller visiter le marché des joueurs autonomes est une insulte. Cet homme a été un atout formidable pour le Canadien depuis son arrivée à Montréal. Et prenez la liste de tous les meilleurs attaquants des clubs qui ont affronté le Canadien en séries. Combien de buts, combien de points ont-ils obtenus ? Danault les a bouchés encore mieux que ne le faisaient Bob Gainey, Valérie Plante et Guy Carbonneau.

En plus, c’est pratiquement le seul qui reste dont la langue maternelle est la langue des indigènes comme le disait si bien David Molson alors propriétaire du Canadien. Ça se paye, le rôle de valet de service.

LES JEUNES ONT MÛRI

La vraie bonne nouvelle, c’est que les jeunes comme Cole Caufield et Nick Suzuki ont acquis une expérience sans prix. Et surtout, ils ont goûté à la griserie des victoires difficiles et aux exploits capables d’enflammer une nation.

Reste à voir comment ça va se passer dans la grisaille d’une saison interminable faite de langueurs et de coups durs. Mais au moins, comme le dirait Jean Gabin, ils savent.

La défense du Canadien était assemblée pour les séries. Les gars ont joué très dur, à la limite des infractions. Infractions en séries il va sans dire. En saison régulière, ça va prendre une défense plus rapide et capable de relancer l’attaque. Heureusement, Jeff Petry aura retrouvé tous ses moyens. Le pauvre gars a joué les dernières séries avec des doigts amochés.

J’ai hâte d’apprendre que Dominique Ducharme a signé un nouveau contrat de trois ans avec les millions qui viennent avec le bout de papier. Il l’a amplement mérité.

Hâte aussi de voir comment le Canadien va négocier le cas Jonathan Drouin. Je ne commenterai pas les rumeurs qui circulent. On sait seulement que Jonathan se débat pour trouver sa voie dans la vie et sa carrière. Ça sera peut-être à Montréal. Sinon, que lui souhaiter d’autre que le bonheur et le bien-être sur une patinoire ou ailleurs. Tout le reste serait merdique.

En plus, cerise sur le sundae, le Canadien a perdu et la ville est encore debout. C’est pas formidable ? Y a encore des chars de police sur quatre roues. Merci aux talifans...

Les rêves envolés

Mon dimanche de rêve s’est envolé. Le CH ne gagnera pas la Coupe Stanley et je ne serai donc pas un génie. En plus, la moitié de ma finale de rêve à Wimbledon est déjà envolée. Félix Auger-Aliassime a perdu en quarts contre Matteo Berrettini. Les deux gars sortent avec deux cousines. Comme dirait Charles-André Marchand, c’est Gary Bettman qui a sans doute « arrangé » leur match.

Quand même, à 20 ans, Félix se frotte aux plus grands du tennis. Il se glisse parmi les membres de l’élite et devra maintenant les affronter pendant les 12 prochaines années. C’est du pain sur la planche.

En attendant, Denis Shapovalov montre qu’à 22 ans, la « dureté du mental » s’installe bien. Mais Djoko, aujourd’hui, c’est une grosse bouchée à avaler.

DANS LE CALEPIN

Le bureau de Valérie Plante m’a rappelé. J’étais ému.