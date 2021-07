Quoi regarder à la télé samedi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le samedi 10 juillet:

«UglyDolls: le film»

Ce long métrage d’animation met en vedette des poupées rejetées à cause de leur différence. Mais Molly est prête à tout pour être acceptée et aboutir entre les mains d’un enfant. Elle entraîne donc des amis dans un monde où tout semble parfait. Avec les voix de Marie-Mai et Ludivine Reding.

Samedi, 17 h 34, Yoopa.

«Run»

Ruby et Billy sont d’anciens amoureux. La première est maintenant mariée et le deuxième gagne sa vie en tant qu’écrivain. Un jour, ils décident de prendre la poudre d’escampette ensemble. Mais une policière se lance bientôt à leur poursuite. Une série de HBO portée par Merritt Wever et Domhnall Gleeson.

Samedi, 18 h 30, VRAK.

«La vie secrète des chansons»

L’univers du voyage a servi d’inspiration à une kyrielle de chansons qui ont marqué les esprits, nous entraînant aux quatre coins du monde. En compagnie de Line Renaud, Maxime Le Forestier, Boulevard des Airs, Gaël Faye, Amadou et Mariam, Dalida ainsi que plusieurs autres, on les chante, encore et encore...

Samedi, 19 h, TV5.

«Cette année-là»

Le chanteur Corneille replonge en 2002 sur le plateau de l’émission animée par Marc Labrèche. Il y a tout près de 20 ans, Josée di Stasio prenait les rênes de son émission culinaire à succès, «À la di Stasio». Le sketch du jour imagine une rencontre entre Josélito Michaud et Éric Lapointe.

Samedi, 20 h, Télé-Québec.

«Le destin des Logan»

Le cinéaste Steven Soderbergh se plaît à raconter l’histoire des frères Logan qui ont élaboré un plan afin de réussir un cambriolage pendant que se déroule une course de la série NASCAR, en Caroline du Nord. La distribution du film comprend Channing Tatum, Adam Driver et Daniel Craig.

Samedi, 20 h 30, TVA.

«Sexe à New York»

La très populaire série articulée autour de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) et de ses copines à New York s’est rendue jusqu’au cinéma. Sorti en 2008, le premier film réunit les quatre grandes amies qui parlent de leur vie sexuelle et de l’importance de la féminité.

Samedi, 21 h, MOI ET CIE.

«Tables avec vue»

Certains restaurants sont situés dans des endroits splendides, mais n’ont pas la cuisine pour générer de bonnes affaires. Heureusement, trois experts de la gastronomie sont là pour redresser la situation, comme à Turku, en Finlande. Au menu: des plats scandinaves modernes et amusants.

Samedi, 22 h, Zeste.