Recette: le café glacé slushi sans sucre raffiné ajouté

Amateurs de cafés glacés : vous êtes-vous déjà demandé quelle était la quantité de sucre raffiné que votre boisson estivale préférée pouvait contenir ? Incroyable, mais vrai : ces boissons si alléchantes sont souvent des bombes de sucre ajouté. « Nonnnnnn ! » Comme je suis une grande amatrice de cafés glacés, je me suis dit qu’une version décadente sans sucre raffiné ajouté serait certainement à considérer. Quoi ? On peut mettre de la purée de dattes pour sucrer son café ? Oh que oui ! On n’a qu’à diluer la purée de dattes dans notre café encore chaud. En plus, on augmente notre quantité de fibres alimentaires... tout en se régalant.

Si vous optez pour la version végétale, je vous invite à favoriser une boisson riche en protéines comme celle de soya. Saurez-vous résister à la tentation d’un bon café glacé sans sucre raffiné ajouté ?

CAFÉ GLACÉ

Photo courtoisie, Mériane Labrie

Quantité : un café moyen de 750 ml (1 1⁄2 tasse)

VOUS AUREZ BESOIN

Un verre pour mettre votre café

Un bon mélangeur

INGRÉDIENTS

20 g à 40 g (1 à 2 c. à soupe) de purée de dattes (au goût)

Une à deux doses d’expresso ou de vote café filtre préféré

230 g (1 tasse) de lait ou de boisson végétale (ou la quantité nécessaire pour remplir votre verre)

Des glaçons normaux ou des glaçons au café* pour remplir un verre au 3/4

Facultatif : 1 c. à thé de vanille ou d’essence de caramel pour parfumer, si désiré

À noter qu’il existe sur le marché de la purée de dattes au caramel, à la vanille et au chocolat. Ces produits sont sans sucre ajouté et idéals pour ajouter une délicieuse saveur à votre café glacé.

PRÉPARATION

Préparer votre dose d’expresso ou de café filtre.

Ajouter la purée de dattes (au goût) et bien mélanger.

Remplir votre verre de glaçons au 3/4 et ajouter le lait ou la boisson végétale.

Verser le contenu dans votre mélangeur.

Ajouter votre dose de café sucré à la purée de dattes.

Mélanger le tout jusqu’à l’obtention d’un mélange de style slushi parfait et à votre goût. Plus c’est mélangé, meilleur sera votre café.

Verser dans votre verre préféré et déguster.

N’est-ce pas ça, le bonheur : un bon café glacé qui goûte le ciel sans sucre raffiné ajouté ?

Miamski !

Truc de la Madame :

Pour un café bien corsé, optez pour des glaçons au café. Comment faire ? Il suffit de verser du café dans votre bac à glaçons et de les faire congeler.