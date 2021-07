Sécurité au travail: les pratiques à haut risque de Bell dénoncées

Les pratiques dangereuses au sein des équipes de techniciens de Bell Canada semblent se poursuivre malgré l’énorme tape sur les doigts qu’a reçue l’entreprise de la part du Programme du travail – l’équivalent de la CNESST au fédéral – à la suite de la mort d’un de ses techniciens, le 1er avril dernier. C’était le troisième employé de Bell à mourir au travail en 10 ans.

Des photos captées en mai et obtenues par Le Journal montrent, à Mascouche, un chantier de construction où on voit le toron de Bell passer au travers d’une affiche publicitaire. Le toron est le câble en acier qui relie et tend deux poteaux ensemble.

L’entreprise assure que la faute ne lui revient pas.

Photo courtoisie

« Une fois les travaux de Bell terminés, l’entrepreneur du chantier a réinstallé la partie manquante de l’enseigne à notre insu, avec un trou dans celle-ci pour laisser passer le câble », explique une porte-parole.

Cette explication ne convainc pas l’expert monteur de ligne que nous avons consulté.

« C’est impossible que la pancarte ait été réinstallée. C’est assez spécial comme scène », lance, un peu estomaqué, Shawn Labrecque, qui enseigne au Centre de formation en montage de ligne du Centre de services scolaire des Navigateurs.

Promesses remises en doute

Olivier Carrière

Dirigeant syndical

Quoi qu’il en soit, cette photo sème le doute sur les belles promesses de Bell. L’entreprise s’est récemment engagée à mettre des mécanismes très sérieux en place afin d’assurer la sécurité de ses techniciens.

Bell agit ainsi puisqu’il y a eu mort d’homme. Un technicien de l’entreprise, Gérald Lévesque, 63 ans, a grillé sur le fil, le 1er avril dernier, à Saint-Sauveur, alors qu’il travaillait.

Cette mort tragique faisait suite à deux autres : François Bourassa, 29 ans, électrocuté alors qu’il se trouvait dans sa nacelle, en 2012, et Éric Labelle, 47 ans, lui aussi électrocuté en plein travail, en 2017.

« Je n’ai aucun souvenir de mort chez Vidéotron ou Telus. Il y a beaucoup d’accidents de travail partout, ce n’est pas un métier facile, mais aucun mort ailleurs que chez Bell », assure Olivier Carrière, du syndicat UNIFOR, qui représente les techniciens de Bell Canada.

C’est le Programme du travail, institution fédérale responsable du bien-être des travailleurs, qui a hérité de l’enquête en avril puisque Bell est de juridiction fédérale. On a d’abord confié le dossier à Régis Landry, le même agent de santé et sécurité qui avait enquêté sur les morts de François Bourassa et d’Éric Labelle.

Quand M. Landry a constaté ce troisième décès, il a voulu faire carrément cesser tout travail de montage de ligne chez Bell, mais le syndicat s’est interposé. « Ça n’avait pas de sens, car les sous-traitants de Bell auraient pu continuer à travailler même s’ils ne sont pas mieux équipés », fait valoir M. Carrière, d’UNIFOR.

Bell remise à l’ordre

L’enquête a depuis été retirée à Régis Landry. Impossible de savoir pourquoi auprès d’Ottawa, qui plaide la confidentialité de l’enquête.

C’est son remplaçant, Sébastien Bédard, qui a sommé Bell de changer ses pratiques. Il a formulé trois demandes précises : que le travail en binôme soit obligatoire quand les techniciens doivent monter plus haut que le toron, que soit installé un dispositif qui détecte le courant électrique dans chaque nacelle ainsi qu’un dispositif qui empêche la nacelle de monter plus haut que le toron.

Le syndicat assure que, cette fois, Bell prend la situation au sérieux, contrairement aux deux morts précédentes.

« On a une bien meilleure réceptivité de Bell, on n’est pas d’accord sur tout, mais ce serait injuste de dire que Bell ne collabore pas », précise Olivier Carrière.

Mais pour l’instant, seul le travail en binôme est respecté chez Bell, qui assure pourtant « mettre un plan d’action complet en œuvre » pour respecter les instructions de l’inspecteur Bédard.

Progrès, mais beaucoup à faire

Chez UNIFOR, on se dit content des progrès, même « s’il reste du travail », à savoir l’implantation des deux dispositifs dans les nacelles.

L’enquête, elle, poursuit son cours dans le dossier de la mort de Gérald Lévesque. Les résultats devraient être connus d’ici quelques mois.