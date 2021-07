Un bilan positif pour le Festivoix

Le Festivoix a dressé un bilan très positif de l’été 2021 avec des résultats ont dépassé les attentes pour cette édition malgré les défis qu’a amenés la pandémie de COVID-19.

Les zones d’écoutes, ces petites plateformes pouvant accueillir de deux à quatre personnes, ont finalement été un véritable succès, l’organisation du festival ayant reçu de très bons commentaires, autant de la part des festivaliers que des artistes.

La vente de billets a d’ailleurs été plus importante que prévu selon le directeur général du Festivoix, Thomas Grégoire.

«On a vendu 12 435 billets, dont plus de la moitié venaient de l’extérieur de Trois-Rivières et des environs», a souligné M. Grégoire.

Malgré les circonstances, le festival continue ainsi d’attirer beaucoup de touristes en région.

Le contenu virtuel a également connu une grande participation. Les prestations en direct et préenregistrées, les reportages et les entrevues, tous gratuits, ont enregistré un total de plus de 254 000 utilisateurs.

Et encore une fois, les bénévoles étaient au rendez-vous pour la mise en place des festivités.

«On avait 163 bénévoles. Il y en a même qui sont venus en famille, qui en ont fait vraiment une activité familiale», a assuré la présidente du conseil d’administration du Festivoix, Geneviève Dallaire.

La toute nouvelle formule du festival a aussi fait des curieux parmi les organisations qui se trouvent à l’extérieur de la région alors que le festival montréalais Rock la Cauze, des représentants du Parc Olympique et bien d’autres sont venus jeter un coup d’œil aux installations.

«On a donné le plus de conseils possible. Après, ils peuvent réfléchir à tout ça de leur côté. On a relevé les bons coups et les choses qu’il fallait faire attention», a expliqué le directeur général. «C’est d’ailleurs une tradition pour le festival d’échanger avec d’autres organisations pour trouver les meilleures façons de faire».

Des retrouvailles

Pour plusieurs artistes du Festivoix, il s’agissait de leur premier retour sur scène depuis le début de la crise sanitaire. Fabiola Toupin, originaire de la région, a elle aussi retrouvé le bonheur de se produire dans le cadre d’un festival et a d’ailleurs beaucoup aimé l’organisation de cette année.

«C’est comme si on avait devant nous plein de petites loges VIP», a-t-elle soutenu.

L’artiste qui adore le sentiment d’intimité avec le public a été régalée de son expérience.

«Je les voyais me faire des signes, me saluer, [...] me regarder, me mettre la main sur le cœur en me signifiant leur appréciation du fait d’être là», s’est-elle rappelée.

Bilan financier

Le Festivoix a réduit de 55 % son budget annuel et avec 2 millions $ en poches, les organisateurs ont fait appel aux entreprises locales pour fournir les services comme l’éclairage.

Près de 60 partenaires publics et privés ont par ailleurs soutenu le spectacle.

Selon Thomas Grégoire, c’est aussi la forte participation de cette année qui promet un avenir pour le festival et il promet déjà un Festivoix encore plus haut en couleur pour 2022.

