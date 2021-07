BÉRUBÉ, Françoise Dubé



Au Centre d'hébergement Notre-Dame-de-Lourdes, le 19 juin 2021, à l'âge de 101 ans, est décédée dame Françoise Dubé, épouse de feu monsieur Albert Bérubé, fille de feu Napoléon Dubé et de feu Marie Ouellet. Elle demeurait à Québec.de 14 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil sa sœur Noëlla Dubé-Laroche, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. L'ont précédée, ses sœurs et frères : Berthe, Blanche, Rachel, Mariette, Gaétane, Dolorès, Jean, Rosaire, Adalbert, Roméo, Lionel, Roger et les membres de la famille Bérubé. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'hébergement Notre-Dame-de Lourdes pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, 380, rue du Pont, Québec (Québec), G1K 6M7, tél. : 418-524-2626.