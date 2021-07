ROOD, Adélard



À l'Hôpital St-Sacrement, le 5 juillet 2021, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Adélard Rood, époux de feu Lauretta l'Heureux. Il était le fils de feu Carmen Seaborn et de feu Georges Rood. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 12h30 à 14 h.Il laisse dans le deuil sa fille Marjolaine (Jean Pelletier). Il était le frère de feu Jean-Claude (feu Lise Giroux), Gaston (Florence Paquet), Georges (Francine Vallerand) et Richard (Yvette Baribeau). Il était le beau-frère de la famille L'Heureux: feu Roland (Yvette Bédard), feu Pauline (feu Gérard Godbout), Jeannine (feu Armand Dupuis) et Rita (feu Léandre Couture). Il laisse également dans le deuil Rita Robitaille (Pierre Demers), Lise Pelletier et Éric Delvosal; ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier son médecin de famille Dre Chahrazed Khima. Remerciements également à Mme Kathy Falardeau, infirmière et Pascale Boucher, ergothérapeute, au CLSC de Chauveau ainsi qu'à l'équipe du P-200 Coulombe à l'hôpital St-Sacrement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du Cancer, 402-625, avenue du Président Kennedy, Montréal (QC), H3A 3S5, tél.: 1-866-343-2262.