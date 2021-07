BLAIS, Jean-Paul



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, à l'aube de ses 90 ans, est décédé Jean-Paul Blais, époux de madame Marie-Paule Corriveau, fils de feu Pamphile Blais et de feu Amanda Demers.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : feu Denis, Michel (Nathalie Nantel), Danièle (Martin Roy), Bernard (Claudette Fortin), Pierre (Karine Pelletier); ses petits-enfants qu'il aimait tant taquiner! Jean-David, Vincent, Samuel, William, Laurie, Alex, Xavier-Philippe, Jean-François et Frédéric, ainsi que ses 7 arrière-petits-enfants. Jean-Paul était un bon vivant qui aimait partager ses moments de détente avec son cercle d'amis de St-Malachie. Se souviendront aussi de lui son neveu Normand Gaulin, fils de feu Marguerite Blais; Les enfants de son frère feu Fernand; ses frères Raymond et David; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Corriveau; ainsi que, tout récemment, les personnes qu'il a côtoyées à la résidence le St-Laurent.de 16h à 19h.La famille tient à remercier le Dr Christophe Hamel ainsi que le personnel de l'unité de soins palliatifs qui l'ont traité avec beaucoup de dignité et d'humanité, ainsi que Mme Jeannette Guay pour son amitié et son aide constante auprès de leurs parents. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la maison de soins palliatifs du Littoral, 5445, rue St-Louis, 2e étage, Lévis, Québec Téléphone : 418 903-6177 Courriel : mspl.info@videotron.ca Site web : www.mspdulittoral.com. Des formulaires seront disponibles sur place.