VÉZINA, Dr Clément



Au revoir, je commence une nouvelle vie.À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 24 juin 2021, à l'âge de 85 ans, est décédé Dr Clément Vézina, médecin omnipraticien, époux de dame Nicole Turmel, infirmière. Natif de Ste-Famille-Île-d'Orléans. Il a été médecin à Montmorency et à l'Île- d'Orléans pendant 53 ans. Il demeurait à Québec, autrefois à St-Pierre-de-l'Île-d'Orléans. Il a été maire de St-Pierre-de-l'Île-d'Orléans de 1965 à 1969. L'inhumation a eu lieu au cimetière de St-Jean-de-l'Île-d'Orléans. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireIl laisse dans le deuil outre son épouse, Mme Nicole Turmel, ses enfants: Daphnée et Garney Vézina; ainsi que plusieurs confrères et ami(e)s. Il laisse aussi dans le deuil ses anciens patients auxquels il a prodigué des soins au fil des ans. La famille tient à remercier l'équipe des soins palliatifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus et en particulier le personnel infirmier.