LAROCHELLE, Valéda Bédard



Au Centre d'hébergement des Pensées à Jonquière, le 3 juillet 2021, à l'âge de 102 ans, est décédée dame Valéda Bédard, épouse de feu monsieur Marcel Larochelle, fille de feu Ernest Bédard et feu Léonie Girard. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: André, Jean-Guy (feu Denise D'Amours, Suzanne Dutilly), Pierre (Carole Lacasse); ses petits-enfants: Annie, Bernard, Jean-Philippe (Lou Fang) et Catherine; ses arrière-petits-enfants: Chloé, Léonard et Benjamin. Elle laisse également dans le deuil sa belle-sœur Dorothy Larochelle ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Maman nous sommes tristes, mais nous savons qu'il était temps pour toi de nous quitter. Tu rejoins ton cher Marcel qui t'attend depuis si longtemps. Notre cœur est rempli de tout l'amour que tu nous as donné, de ta droiture que tu nous as enseignée, de ta douceur et de ta joie de vivre. La famille tient à remercier le personnel extraordinaire du Centre d'hébergement des Pensées, du Centre hospitalier de Jonquière et des Jardins Ste-Émilie pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Fonds de dotation Santé Jonquière pour le CHSLD des Pensées, 2230 Rue de l'Hôpital, Jonquière, QC G7X 4H8, tél. : (418) 695-7711.