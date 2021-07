DUBEAU, Marcel



Au CHU, Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 30 juin 2021, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Marcel Dubeau, époux de madame Marie-Huguette Robitaille, fils de feu madame Noëlla Drouin et de feu monsieur Omer Dubeau. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres au, de 9h à 11h15.Il laisse dans le deuil son épouse madame Marie-Huguette Robitaille; ses enfants: Pierre (Linda Desgagné), Joanne (Marc-André Larochelle) et Michelle (Paul Gaudreault); ses petits-enfants: Julie, Andréanne, Claudine, Dominique, Jessika, Sandy; ainsi que 9 arrière-petits-enfants; sa sœur Rollande (Clément Rodrigue); plusieurs beaux-frères et belles-sœurs, cousins, cousines, neveux, nièces et autres amis. Il était aussi le frère de feu Claude (Murielle Roberge). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, téléphone : 418-683-8666, site web : www.cancer.ca