LE-TIEC, Huguette Nadeau



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 6 juillet 2021, à l'âge de 79 ans, est décédée dame Huguette Nadeau, épouse de monsieur Yvon Le-Tiec. Elle était la fille de feu dame Lucienne Maltais et de feu monsieur Lucien Nadeau. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Yvon; ses filles: Sylvie (Guy Pelletier), Dominique (Pascal Gagné), Chantal (Alain Maltais) et Mélanie (Frédéric Desjardins); ses petits-enfants: Maxime, Justine, Gabrielle, Félix-Antoine, Thomas, Florence, Éloïse, Jérémy et Xavier; sa belle-sœur et ses beaux-frères: Agathe Le-Tiec, Michel Chateauvert, Yvon Saillant et sa conjointe; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Laval (IUCPQ) pour l'attention apportée et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bur. 261, Québec (Qc) G2J 1B8, Tél.: 418-682-6387.