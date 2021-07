ASSELIN ST-ONGE, Noëlla



À la résidence pour personnes âgées l'Oasis de Saint-Damien, le 7 juillet 2021, à l'âge de 91 ans et 8 mois, est décédée madame Noëlla St-Onge, épouse de feu M. Conrad Asselin et fille de feu Edouard St-Onge de feu Marie St-Onge. Elle demeurait à Saint-Damien-de-Buckland.Elle laisse dans le deuil ses sœurs et ses frères : feu Rosa (feu Jean-François Lebel), feu Annie (feu Georges Nicolas), feu Marie-Ange (feu Jean-Luc Rivard), feu Paul-Émile, Omer (Oline), Lucille (feu Denis Bélanger), Ovila, Céline (feu Jean-Claude Beaupré), feu Odilon, Réjeanne (Michel Dorion); ainsi que tous les membres des familles St-Onge et Asselin. Remerciement spécial au personnel de l'Oasis de St-Damien pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par don à la fondation de l'Oasis Saint- Damien à l'adresse suivante: 65, route St-Gérard, Saint-Damien, Qc G0R 2Y0.