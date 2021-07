COUTU, Florian



C'est avec un vif regret que nous vous annonçons le décès de Monsieur Florian Coutu, survenu le 4 juillet 2021, à l'âge de 75 ans, à l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec. Il était l'époux de dame Micheline Vézina, fils de feu dame Claire Bérard et de feu monsieur Émile Coutu. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Micheline; ses enfants : Stéphane (Maryse Lalancette) et Jean-François (Julie Lemire); ses petits-enfants : Nathan, Philippe, Amélia et Laurie Coutu; son frère Réal (Yvette Naud), sa sœur Francine (André Jacques); sa belle-sœur Lise Vézina (Gabriel Gagnon), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec pour l'attention apportée et les bons soins prodigués, tout spécialement le personnel de greffe rénale, d'oncologie ainsi que tous ceux qui l'ont accompagné dans ses derniers moments.