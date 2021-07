LAFLAMME, Andrée



Entourée de ses enfants, à l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 5 juillet 2021, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Andrée Laflamme. Elle était la fille de feu madame Clara Dion et de feu monsieur Joseph Laflamme. Elle était l'épouse de feu monsieur Charles (Skip) Martel. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Michael (son amie Guylaine Bouchard), France (Daniel Racine) et Patrick; ses petits-enfants : Dérik (Catherine) et David (Alex) et leur mère Nathalie Bisson et Jimmy (Elizabeth) et sa mère Josée Nolin; Anne-Julie (Charles-Antoine), Vicky et Virginie (Emile); Steven (Gabryelle), Bryan (Marie-Ève) et Rose et leur mère Isabel Hodgson; son arrière-petit-fils Samuel; ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Martel : Denyse (Robert), Bob et Gilbert (Audrey), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses six sœurs et son frère ainsi beaux-frères et belles-sœurs des familles Laflamme et Martel, tous décédés. Elle a été confiée àLes cendres seront déposées au cimetière St-Patrick ultérieurement. La famille remercie le personnel soignant de l'hôpital St-François d'Assise du B-5 et du B-8, tout particulièrement, Dr Alain Milot, Dre Sophie Breton et Dre Maryse Turcotte, pour l'attention portée et la qualité des soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU, plus précisément à l'unité des soins palliatifs B-8, de l'hôpital St-François d'Assise, www.fondationduchudequebec.org, Tél. : 418-525-4385.