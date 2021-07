CHOUINARD, Diana



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 24 juin 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Diana Chouinard, épouse de feu monsieur Guy Côté. Née à Boischatel, le 14 septembre 1931, elle était la fille de feu madame Alice Vézina et feu monsieur Alfred Chouinard. Autrefois de Beauport, elle demeurait à Québec. La famille vous accueillera le jeudi 15 juillet de 12h30 à 14h au centre commémoratifet de là au cimetière paroissial rue du Fargy. Diana laisse dans le deuil ses enfants: Marie-Chantal et Jean-Philippe (Danielle Castonguay); ses petits-enfants: Justine (Jean-Christophe Raby), Benjamin (Maryse Bédard) et Frédéric (Marie-Laurence Bédard); ses frères: René (Lorraine Labonté) et Claude (Huguette Gaudreault); sa belle-sœur de la famille Chouinard: Brigitte Laperrière (feu Amédée Chouinard); son beau-frère de la famille Côté: Rosaire Têtu (feu Jeanine Côté), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Diana est allée rejoindre ses frères et sœurs décédés: Benjamin (feu Marguerite Vézina), Juliette (feu Jean-Charles Côté), Robert (feu Jeanne-D'Arc Roberge), Carmen (feu Roland Villeneuve), Louisette (feu Georges-Aimé Vézina), Amédée (Brigitte Laperrière), Alfred (feu Rose-Aimée Bouffard) et Francine (feu Jean-Jacques Lefebvre). Diana était la belle-sœur de feu Jean Côté (feu Jacqueline Bilodeau), feu Jeanine (Rosaire Têtu), feu Thérèse (feu Maurice Théberge), feu Suzanne (feu Fernand Sirois), feu Denise (feu Marcel Bouchard), feu Marc (feu Clémence Chastenay) et feu Pierre (feu Claudette Bilodeau). La famille tient à remercier sincèrement le personnel soignant de l'hôpital Saint-François d'Assise du B-5 et du B-8, les docteures Amélie Fradet et Mélanie Robert ainsi que madame Mélanie Roussel, travailleuse sociale, pour leur soutien, dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 201, Québec, Qc, G1S 3G3 www.societealzheimerdequebec.com