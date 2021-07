FRADETTE, Juliette Aubé



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 3 juillet 2021, à l'âge de 94 ans, est décédée dame Juliette Aubé, épouse de feu M. Wilfrid Fradette, conjointe de feu M. Paul-Émile Fortier et de feu M. Fernand Boissinot. Elle était la fille de feu M. Georges Aubé et de feu dame Imelda Laverdière. Elle demeurait à Québec. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairelundi le 12 juillet 2021 de 19h à 21h., de 9h à 10h50,L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière St-Thomas de Villeneuve.Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Régent (Diane Boivin), Benoit (Monique Filteau) et Francine (Mario Audet); ses petits-enfants: Julie, Véronique, feu Charlène, Amélie (Stéphane April), Simon (Christine Lessard), Stéphanie (Sébastien Legault) et Maxime (Mélissa Landry); ses arrière-petits-enfants: Louis-Charles, Marie-Ange, Justin, Sandrine, Corinne, Rose, Alexane, Maéli, Julien, Léon et Jules; son frère, ses sœurs et sa belle-soeur: feu Germaine (feu Paul Fradet), Béatrice (feu Fernand Godbout), Yvette (feu John Létourneau), Aurore (feu Armand Gosselin), feu Évariste (Doris Lapointe), Roland (feu Olivette Poliquin) et feu Laurette (feu Michel Archibald); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fradette, tous décédés, les membres des familles Fortier et Boissinot, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, 2375, Ave de Vitré, Québec (Québec) G1J 5B3 Par téléphone au 418 657-5334 / site internet: www.fqc.ca