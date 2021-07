Abus sexuels : nous sommes tous responsables

Les journaux insistent sur le scandale des abus sexuels commis au sein d’institutions sous la responsabilité des communautés religieuses. L’envol des recours collectifs bat son plein réclamant du pouvoir judiciaire de « réparer » les torts causés par certains individus déviants à diverses malheureuses victimes.

Les procédures, comme l’ont souligné des journalistes, révèlent que les communautés religieuses ne sont pas les seules responsables, encore qu’il ne sera pas facile de préciser leur véritable responsabilité sur le plan du droit civil.

On essaiera de mettre en cause les commissions scolaires qui contractaient avec les communautés religieuses, le gouvernement qui avait un devoir de surveillance générale de ces institutions et de protection des élèves (ministères de l’Éducation, de la Santé, etc.), les diocèses catholiques pour le clergé impliqué, et l’ensemble de la société qui faisait confiance à ces communautés religieuses à qui elle demandait des services publics importants.

Religieux déviants

Le système du recours collectif vient de produire un phénomène qu’une journaliste qualifie de « recours titanesque* ». Dans la poursuite contre la Congrégation de Sainte-Croix, la partie défenderesse a déposé en janvier des actes d’intervention forcée pour appel en garantie à l’endroit de 130 fabriques, évêques et corporations religieuses, de 25 commissions scolaires, de 11 compagnies d’assurance, ainsi que du gouvernement du Québec. L’intervention forcée pour appel en garantie est utilisée pour forcer un tiers à intervenir dans un litige et lui faire assumer une responsabilité totale ou partagée pour les fautes reprochées. Cette procédure autorisée par la Cour supérieure a ajouté 174 parties au dossier ; et 19 nouveaux cabinets d’avocats ont comparu pour les défenderesses en garantie.

Ces religieux déviants ayant commis ces sévices graves sont le produit de notre société. Sans disculper qui que ce soit, c’est l’ensemble de la société québécoise qui doit réparation aux victimes. Mais ce n’est pas le forum judiciaire qui devrait être le lieu de cette réparation.

Le gouvernement, qui est aussi mis en cause dans ce dossier, devrait avoir la lucidité et le courage de sortir ces affaires des tribunaux et d’envisager une législation réparatrice adéquate pour les victimes. On l’a fait dans le passé.

L’État a assumé la réparation des dommages subis par certaines victimes d’actes, de comportements ou d’opérations ayant « une incidence sociale importante ». C’est le cas pour l’indemnisation des victimes d’accidents du travail et maladies professionnelles, pour l’indemnisation des victimes d’actes criminels, pour l’indemnisation des victimes d’accidents de la route, des victimes d’immunisation, volontaire ou obligatoire, des victimes d’accident de chasse, pour l’indemnisation des victimes de certaines fraudes.

1 Magdaline Boutros, «le Gopuvernement patage-t-il la responsabilité avec l’Église», Le Devoir 8 juiller p. A-2

Le législateur non seulement abolit le critère de la faute comme fondement de la responsabilité, mais il fait assumer à l’État le fardeau de la réparation par la création de fonds d’indemnisation.

Je suggère qu’une loi crée un organisme d’enquête pour faire la lumière sur cette question et un fonds d’indemnisation susceptible d’établir les véritables besoins des victimes. Cet organisme pourrait aussi considérer que des sévices sexuels ont aussi été commis à l’intérieur des familles, situations qui ne semblent pas intéresser les amateurs de recours collectifs.

Patrice Garant

Professeur de Droit public

Université Laval