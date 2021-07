SHEEDY, Claudia



À Kimberley, Colombie-Britannique, il y a un an le 12 juillet 2020, est décédée subitement à l'âge de 45 ans Claudia Sheedy, épouse de Jollin Charest et mère de Tristan et Sophie. Elle laisse également dans le deuil ses parents et beaux-parents Gilles Sheedy (Carole Labrie) et Gilles Charest (Ginette Lemay), son frère Patrick (Caroline Lapointe), sa sœur Sophie (Steve Lapierre), sa belle-sœur Marylène ((Alain Mathieu), ses neveux et nièces, oncles et tantes, cousins et cousines, de nombreux amis et ses collègues de travail. Claudia est née à Québec où elle a obtenu son baccalauréat en bio-agronomie à l'Université Laval. Elle a complété sa maîtrise en immunochimie à l'Université de Guelph en Ontario et son doctorat en ingénierie des anticorps avec l'Université de Guelph, en collaboration avec le Conseil national de recherches du Canada à Ottawa. Elle est devenue chercheur scientifique pour Agriculture et Agroalimentaire Canada au Centre de Recherche et Développement de Lethbridge en 2005. Claudia a reçu le prix Orville Yanke, donné annuellement à une personne qui s'est démarquée par son leadership et sa contribution pour la conservation des sols en Alberta. Ses principaux intérêts de recherche étaient la qualité de l'eau, l'analyse des contaminants agricoles tels que les pesticides, les antibiotiques et les hormones vétérinaires, le développement de stratégies de décontamination des pesticides telles que les bio-épurateurs des eaux de rinçage des pulvérisateurs de pesticides pour protéger la qualité de l'eau. Claudia avait développé de nombreuses collaborations et partenariats scientifiques partout à travers le pays. Ses études et sa carrière l'avaient amenée en Italie, en République Tchèque, en Chine ainsi que plusieurs villes des États-Unis. On se souviendra de Claudia pour son énergie positive, sa nature ouverte et dynamique ainsi que son rire contagieux. Elle manquera beaucoup à ses deux enfants qu'elle aimait plus que tout, ainsi qu'à son mari. Sa joie de vivre et son amour des Rocheuses resteront dans les mémoires de tous ceux qui la connaissaient bien. Chère Claudia, tu nous as joué un bien vilain tour en nous quittant d'une façon aussi soudaine. Chaque jour qui passe nous fait réaliser combien cruelle est ton absence. Tu nous manques terriblement. Une célébration intime de la vie de Claudia a eu lieu à Lethbridge en Alberta, ville où elle résidait.