BROUSSEAU, Raymond



A l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le dimanche 4 juillet, est décédé Raymond Brousseau à l'âge de 83 ans, conjoint de sa complice de toujours Lyse Burgoyne-Brousseau, il habitait l'Ile d'Orléans. Il était le fils de feu Bernard Brousseau et feu (Hélène Varin). Son fils Jean-François Brousseau et sa conjointe Lyse l'ont accompagné dans ses derniers jours et il est parti doucement.La famille vous accueillera à lade 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil ses petits-enfants: Emmanuel Pascal-Brousseau et Juliette Pascal-Brousseau; ses sœurs et frère: Monique (Francesco Bugge) Sicile, Italie, Claire (Jean Fréchette), Noel (feu Elisabeth Smits), Sa belle-sœur Hélène Longval (Feu André Burgoyne). Ses nombreux neveux et nièces: Pierre, Stéphane, Daniel Burgoyne, enfants d'Hélène Longval et feu (André Burgoyne). Bernard, Catherine, Marie-Josée Bugge, enfants de Monique et Francesco. Charles Brousseau fils de Claire Brousseau. Nataley Nagy et Gregory Nagy enfants de feu (Elisabeth Smits). La famille tient à remercier le personnel du 5e étage des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur soutien, leur dévouement et les bons soins prodigués. Je remercie aussi l'équipe du CHLSD de Beauport pour leur précieuse aide. Raymond était un collectionneur infatigable et il a contribué à enrichir les collections du Musée national des Beaux-arts du Québec par le don de son importante collection d'art INUIT ainsi que des dons importants au Musée POP de Trois- Rivières. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec pour les fonds Alzheimer, fondationduchudequebec.org, Fondation du CHU de Québec 1825 Bl. Henri-Bourassa bureau 405, Québec G1J 3W9