LACHANCE, Gérald



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de monsieur Gérald Lachance, survenu à Québec le 10 décembre 2020. Il était le fils de feu Alida Morency et de feu Telesphore Lachance.Il laisse dans le deuil ses enfants : Lyne Baillargeon et Carl Lachance (Julie Deschênes); sa petite-fille Alicia Bédrossian Baillargeon; ses frères et sœurs : Huguette (feu Marcel Labbé), Gaétan et Claude Lachance (Pierrette Emond). Outre ses parents, il est parti rejoindre ses sœurs : Ghislaine (feu Gaston Boucher) et Marie-Paule Lachance (feu Henri Boulet) ainsi que son frère Raynald Lachance (Liliane St-Pierre). La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel soignant de l'Institut universitaire en santé mentale de Québec venu en aide à Gérald tout au long de sa maladie.Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.