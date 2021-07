DORÉ, Sœur Francine



Au Domaine de Bordeaux, le 7 juillet 2021, à l'âge de 79 ans, est décédée Sœur Francine Doré des Sœurs de la Sainte Famille de Bordeaux. Née à St-Méthode, au Lac St-Jean, elle était la fille de feu dame Juliana Trudel et de feu monsieur Alphonse Doré. Elle demeurait à Québec.En suivant l'inhumation aura lieu au cimetière St Michel de Sillery. Elle laisse dans le deuil ses onze frères et sœurs : Richard (Michelle Belzile), feu Raymond (Jeanne Mance Côté), Réal (Nicole Fontaine), Jean Guy (Francine Bouchard), Ghislain (Sylvie Bouchard), Bertrand (Louise Fortin), Jean Yves, Estelle (Michel Bouchard), Lise (Michel Nolin), Céline (Dave Bouchard), Daniel (Gilles Lajoie); son cousin Jean Yves Doré, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(es). Un chaleureux merci au personnel de notre unité de soins pour la qualité des soins prodigués et à tous les employés(es) qui voient au bien-être de chacun. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Bouchée généreuse, 145 boulevard Wilfrid-Hamel, Québec (Québec) G1L 4H8, Tél. : 418-648-858 ou au info@laboucheegenereuse.org. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.