LAMOTHE, Lucien



Au Centre d'hébergement du Fargy, le 18 juin 2021, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Lucien Lamothe, époux de feu madame Madeleine Audette, fils de feu madame Régina Emond et de feu monsieur Omer Lamothe. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés, Il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h. L'inhumation des cendres se fera au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation. Il laisse dans le deuil son fils Simon (Marie-Eve Gagnon), sa fille Anne (Luc Trudel); ses quatre petits-enfants: Rébecca, Pierre-Luc, Anne-Sophie et Sony; ses frères et ses sœurs: Jacqueline, feu Claude (feu Denise Royer), feu Marie-Ange (Bill Park), feu Lionel (Louise Lefebvre), feu Cécile (Richard Pellerin), feu Odile, Irène et feu Gilles; ainsi que les membres de la famille Audette, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des Résidences Vilar et La Contemporaine pour les bons soins prodigués durant les 4 dernières années ainsi que le personnel soignant du CHSLD du Fargy où il a passé son dernier mois. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Pause-Bonheur, 2135, rue de la Terrasse-Cadieux, local R-101C, Québec, Québec, téléphone : 418 667-3910, site web : www.fondationpausebonheur.com.