Comment aider mon mari à voir la vie en rose?

Je suis en couple depuis quinze ans avec un conjoint à l’opposé de ce que je suis. Je vois toujours le verre à moitié plein alors que lui le voit toujours à moitié vide. Je suis une éternelle optimiste alors que lui nage en permanence dans le pessimisme.

Pas besoin de vous dire que ce furent les montagnes russes pendant la pandémie alors qu’on était tous deux en télétravail avec nos deux garçons de quatre et huit ans dans les jambes en permanence. Je ne sais pas comment on a fait pour passer au travers, mais le fait est qu’on en ressort quasiment grandis au bout du compte.

Mais mon Dieu que j’aurais aimé ça certains matins que mon homme soit le moteur de ma journée au lieu d’être celui qui remet tout en question et qui se prépare toujours pour le pire. Comme il a détesté le fameux arc-en-ciel affiché dans les fenêtres des maisons du voisinage. Si je n’avais pas lutté pour qu’il laisse nos fils fabriquer le leur et avoir la fierté de l’installer sur la porte d’entrée, les pauvres petits l’auraient dessiné pour rien.

Maintenant que le pire de la crise est pour ainsi dire passé, il ose se vanter de la façon dont on a négocié ces longs mois de COVID. Comme si c’était lui qui nous avait permis de passer au travers, alors que ça m’a pris toute mon énergie pour lui faire voir le beau quand il ne voyait que du noir.

Je sais que je ne rendrai jamais mon homme « olé olé » comme on dit. Ce n’est pas dans sa nature. Je sais aussi qu’il tient cette nature ombrageuse de sa famille où tout le monde se prépare toujours au pire. Mais s’il voyait un peu plus le rose autour de lui, ça nous faciliterait la vie certains jours. Comment pourrais-je faire pour distiller en lui un peu de lumineux pour qu’il ne contamine pas nos garçons ?

Femme et maman rose bonbon

Je vais probablement vous surprendre, mais d’après la psychologue américaine Julie Norem, « il ne faut pas confondre le pessimisme actif avec le pessimisme dépressif. Le premier étant un bon pessimisme et le second un mauvais pessimisme. Le premier est constructif et entraîne à agir, à aller plus loin et à se confronter au réel. Alors que le second nous conforte dans une attitude nihiliste. »

Comme vous affirmez que malgré la retenue de votre conjoint et sa tendance à voir le pire au lieu du meilleur, vous êtes passés au travers de la pandémie sans trop de séquelles, ne pensez-vous pas qu’il ferait partie du côté clair du pessimisme ? Autre donnée intéressante, une recherche de l’université de Nuremberg datant de 2013 tendrait à dire que « le pessimisme augmenterait sensiblement l’espérance de vie ».

Toujours selon Julie Norem, « en amour, les pensées négatives ne sont pas forcément nocives. Ce serait l’optimisme qui serait un facteur de vulnérabilité certain dans les relations conjugales. Car à force de “penser positif” en toutes circonstances, on en vient à être déstabilisé par le “plus petit grain de réel”. Alors qu’il est paradoxalement bienfaisant d’envisager les obstacles et les menaces qui pèsent sur le couple, afin de le “travailler” au jour le jour. »

En conséquence, ne trouvez-vous pas que c’est justement vos natures différentes qui vous ont permis de traverser la pandémie sans séquelles et qu’il serait bon de garder les choses telles qu’elles sont ?

Le psychiatre français Christophe Fauré avance quant à lui que « le pessimisme s’apparente à une protection psychique. S’attendre au pire, réserver une petite case bleue dans son champ de conscience, permet d’amortir la violence du choc du réel. » L’important, au final, n’est-il pas que chacun de vous deux laisse l’autre exprimer ses états d’âme en liberté pour en tirer le meilleur ?